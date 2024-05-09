داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

شاركت الفنانة هنا الزاهد، متابعيها صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت هنا الزاهد، مرتدية بنطال كاجوال باللون الزيتي مع توب أسود كاجوال دون أكمام ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت هنا الزاهد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة من المكياج الذي يتناسب مع ظهورها.

كما اختارت هنا الزاهد، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور هنا الزاهد