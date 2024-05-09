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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

اكتشفها بسرعة.. إليك علامات الغدة الدرقية

صدى البلد

يساعد الاكتشاف المبكر للغدة الدرقية في معنى حدوث المضاعفات والتعرض للمتاعب الشديدة.. وفقا لما جاء في موقع NHS نعرض أهم العلامات والاعراض التي تساعد في اكتشاف الغدة الدرقية بسرعة.

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العديد من أعراض قصور الغدة الدرقية (قصور الغدة الدرقية) هي نفس أعراض الحالات الأخرى، لذلك يمكن بسهولة الخلط بينها وبين شيء آخر.

عادة ما تتطور الأعراض ببطء وقد لا تدرك أنك تعاني من مشكلة طبية لعدة سنوات.

تشمل الأعراض الشائعة أمراض الغدة الدرقية  ما يلي:

التعب
كونها حساسة للبرد
زيادة الوزن
إمساك
اكتئاب
بطء الحركات والأفكار
آلام العضلات والضعف
تشنجات العضلات
الجلد الجاف والمتقشر
الشعر والأظافر الهشة
فقدان الرغبة الجنسية (الدافع الجنسي)
ألم وتنميل وإحساس بالوخز في اليد والأصابع (متلازمة النفق الرسغي)
فترات غير منتظمة  أو فترات ثقيلة
يصاب كبار السن الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية بمشاكل في الذاكرة والاكتئاب. 

يعاني الأطفال من تباطؤ النمو والتطور وقد يبدأ المراهقون في البلوغ في وقت أبكر من المعتاد.

إذا كان لديك أي من هذه الأعراض، راجع الطبيب العام واطلب إجراء اختبار الغدة الدرقية.

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