أحلى من الجاهزة .. طريقة عمل القرص| تعرف عليها

تعد القرص من أشهى أنواع السناك الصحية التى يمكن تناولها في العمل والمدرسة وبين الوجبات في المنزل وحتى وجبات الإفطار والعشاء لذا ترغب النساء في تعلم طريقة تحضيرها.

نعرض لكم طريقة عمل القرص باللبن والسكر لنجلاء الشرشابى.



مقادير القرص باللبن والسكر

2 كوب دقيق

ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة صغيرة سكر

ملعقة كبيرة خميرة فورية

كوب لبن

ثلث كوب زبدة سايحة

بيضة الوجه

صفار بيضة

نصف كوب لبن

سكر

عجين

طريقة عمل القرص باللبن والسكر

* في العجان اخلطى الدقيق مع الملح والسكر والخميرة واخفقي جيدا ثم أضيفى اللبن والبيض والزبدة السايحة وامزجيهم

* اتركى العجينة تتخمر في ي مكان دافئ ثم قطعيها لأقراص صغيرة ورصيها فى صينية مدهونة بالزيت.

* في وعاء صغير اخلطى البيض مع اللبن والسكر وادهنى بها القرص وضعيها فى الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تمام النضج.