بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

قدمت مذيعة صدى البلد رنا عبدالرحمن تغطية عن موقف أمريكا من حليفتها إسرائيل يتحول من الدعم المطلق إلى تهديدات وتحذيرات صريحه خشيه نفاد صبر مصر مما يحدث من جانب قوات الاحتلال في رفحِ الفلسطينية.

حيث شهدت العلاقات الأمريكية الإسرائيلية تطورات واشتراطات غير مسبوقه بعدَ أشهرٍ من الدعمِ اللا محدودِ الذى قدمَتْه واشنطن لتلِّ أبيب منذ أن بدأ الكيان الصهيوني حربه على قطاعِ غزةَ في السابعِ من أكتوبر الماضي.

فوفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية" أكد بايدين في تصريحات له ”:أن العمليةَ الإسرائيليةَ في رفحِ الفلسطينيةِ تتسببُ في مشكلاتٍ مع مصرَ، وهم يحرصون على علاقتهم معها ، وعلى المساعدةِ التي تُقدمُها

وهذه رسالة قويةٍ منه على الموقفِ المصريِّ الحاسمِ بشأنِ الأوضاعِ في غزة، حيث انه يَخشى نفادَ الصبرِ المصريّ.

وأعلن الرئيس الأمريكي فى تصريحاته أن واشنطن لن تقدّمَ أسلحةً وقذائفَ مِدفعيةً التى تستخدم تاريخيا فى هذا النوع من المعارك، لإسرائيلَ، حالَ اجتياحِها رفحَ الفلسطينيةَ جنوبي قطاع غزة

فضلا عن أن تلَّ أبيب لن تحصلَ على دعمِ واشنطن إذا دخلتِ المناطقَ التي يحتمي فيها النازحونَ في المدينةِ الواقعةِ بجنوبِ قطاعِ غزة.



وقد أعلن بايدن للمرة الأولى أنَّ القنابلَ التي قدمتْها الولاياتُ المتحدةُ لإسرائيلَ وأوقفتْها الآنَ استخدمَها جيشُ الاحتلالِ في قتلِ المدنيينَ في قطاعِ غزة، وهذا أولُ اعترافٍ مباشرٍ من أكبرِ مسؤولٍ أمريكيٍّ عن قتلِ إسرائيلَ لمدنيينَ عُزَّلٍ في القطاعِ

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