الإعدام لعامل أشعل النار بمنزل أحد جيرانه وتسبب في مقـ.تل زوجته

أمرت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا لاتهامه بإشعال النيران في منزل أحد جيرانه بسبب خلافات بينهما مما تسبب في وفاة إحدى السيدات متأثرة بحروق داخل المنزل.



كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صالح وأمانة سر مرقص نبي، ومحمد مصطفي وخالد محمد عبد الغني قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، في الثالث من إبريل الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في معاقبة بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تعود أحداث القضية 18386 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بقيام "ك ش م" 25 سنة، بإشعال النيران في منزل جاره "ش م "، مما تسبب في احتراق المنزل ووفاة زوجته متأثرة بإصابتها، بسبب خلافات بينهما بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة.

وتم إخماد الحريق، ونقل المصابة إلى المستشفى العام الا انها فارقت الحياة سريعًا وعقب ذلك تم ضبط المتهم، وتقرر إحالته للمحكمة الجنائية بتهمة إشعال النيران بشكل متعمد وحرق زوجة صاحب المنزل، إلى أن قضت المحكمة اليوم بإعدامه شنقًا.