عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإعدام لعامل أشعل النار بمنزل أحد جيرانه وتسبب في مقـ.تل زوجته

الإعدام شنقا لعامل
الإعدام شنقا لعامل

أمرت محكمة جنايات المنيا بمعاقبة عامل بالإعدام شنقًا لاتهامه بإشعال النيران في منزل أحد جيرانه بسبب خلافات بينهما مما تسبب في وفاة إحدى السيدات متأثرة بحروق داخل المنزل.


كانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صلاح عبدالفتاح الشربيني وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيل وأحمد محمد صالح وأمانة سر مرقص نبي، ومحمد مصطفي وخالد محمد عبد الغني قد أحالت أوراق القضية إلى فضيلة المفتي، في الثالث من إبريل الماضي، لإبداء الرأي الشرعي في معاقبة بالإعدام شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

تحرير 64 محضرا للمخابز البلدية المخالفة وحملات رقابية وتفتيشية بالأسواق بمراكز المنيا

تضامن المنيا: الكشف على 240 مريضا من الأولى بالرعاية بـ 5 قرى

تعود أحداث القضية 18386 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا بقيام "ك ش م" 25 سنة، بإشعال النيران في منزل جاره "ش م "، مما تسبب في احتراق المنزل ووفاة زوجته متأثرة بإصابتها، بسبب خلافات بينهما بإحدى قرى مركز العدوة شمال المحافظة.

وتم إخماد الحريق، ونقل المصابة إلى المستشفى العام الا انها فارقت الحياة سريعًا وعقب ذلك تم ضبط المتهم، وتقرر إحالته للمحكمة الجنائية بتهمة إشعال النيران بشكل متعمد وحرق زوجة صاحب المنزل، إلى أن قضت المحكمة اليوم بإعدامه شنقًا.

 

إشعال النيران أشعل النار فى منزل الإعدام شنقا جنايات المنيا محكمة جنايات محكمة جنايات المنيا حملات رقابية وتفتيشية هيئة المحكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 جنيهات رسميًا الآن| الدولار يتراجع بشكل قوي بعد بيان البنك المركزي

60 جنيهًا| أسعار البيض تنخفض إلى مستويات قياسية والفراخ مفاجأة

200 جنيه في لحظات|زيادة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 يسجل هذا المستوى

الإمارات.. وفاة الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان

رجعوا لبعض.. ابنة سامي العدل تفجر مفاجأة عن عودة العوضي وياسمين عبد العزيز

بـ 50 مليون جنيه| أغلى لاعب في تاريخ الكرة المصرية.. وناديه يسعى لتجديد عقده

رابطة الأندية تفاجئ إمام عاشور بهذا القرار

الشراء في هذا الموعد.. شعبة الذهب تقدم نصائح مهمة للمواطنين

موضوعات متعلقة

تحرير 64 محضرا للمخابز البلدية المخالفة وحملات رقابية وتفتيشية بالأسواق بمراكز المنيا

ترشيحاتنا

قرار عاجل في اتهام حسين الشحات بالتعدي على محمد الشيبي

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي| مفاجأة في عودة الثنائي وحكاية تصريح "مكتب المأذون"

مصدر رفيع المستوى: مغادرة وفود محادثات القاهرة للتشاور مع عدم حسم نقاط خلافية

الخصاونة: اتفقنا على عقد منتدى مشترك لرجال الأعمال المصريين والأردنيين الشهر المقبل

قيثارة السماء.. أسرار في حياة الشيخ محمد رفعت بالتزامن مع ذكرى الميلاد والرحيل

طردت زوجها من البيت واستولت على أمواله..ربة منزل تواجه الحبس سنتين بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تثير الجدل بظهورها | شاهد

داخل صالون التجميل.. هنا الزاهد تستعرض جمالها ورشاقتها | شاهد

ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

فستان جريء.. نسرين طافش تشعل السوشيال ميديا بأحدث جلسة تصوير

فيديو

غدرت بيه.. سيدة تتخلص من زوجها بسبب حماها في الإسكندرية

تحذير عاجل من الأرصاد.. حرارة قاسية اليوم بسبب كتل صحراوية

تراجع جديد في سعر الدولار.. وهذه أسعار الذهب اليوم بعد الارتفاع الأخير

بايدن يحذر من عواقب عملية رفح ويخشى نفاد صبر مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد حسن

أحمد حسن يكتب: هل كان النبي محمد فقيرًا؟

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: جيل جديد من الهجمات السيبرانية أكثر عنفاً

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: عظماء رغم الإعاقة «مصطفى صادق الرافعي»

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الهروب إلى رفح ومأزق نتنياهو!

هند عصام

هند عصام تكتب: حتى سندريلا أصلها فرعوني

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: ماذا يعني أن يكون معرفياً؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشكل القانوني للتعاقد بالرسائل الإلكترونية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب.. غيوم التحديات وشمس الانتصار

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-