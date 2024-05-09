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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

تضامن المنيا: الكشف على 240 مريضا من الأولى بالرعاية بـ 5 قرى

صدى البلد

قال وكيل وزارة التضامن بالمنيا ياسر بخيت، إن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان نفذتا قافلتين طبيتين أسفرتا عن توقيع الكشف الطبي على 240 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقرى شمس الدين وطمبو ونزلة جلف بمركز بني مزار، وقريتي السرارية والجزائر بمركز سمالوط. 


وأضاف وكيل الوزارة - في بيان اليوم /الخميس/ - أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعي بالمنيا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق عدة معايير.


من جانبه.. أكد ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحة العيون المختلفة بداية من المياه البيضاء والمياه الزرقاء، مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان. 

المنيا الأورمان طمبو بني مزار سمالوط

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