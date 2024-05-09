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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

قبل نهاية الدوري الإنجليزي .. صدمة لـ محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

وجهت رابطة الدوري الإنجلبزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج» صدمة مدوية وقوية للمصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول، بعدما أعلنت غيابه عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الموسم الجاري 2023-2024، والذي أوشك على الانتهاء، موضحة أن هناك 8 لاعبين آخرين يتنافسون على الجائزة.

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وابتعد محمد صلاح عن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الموسم في الدوري الإنجليزي، رسميا، ليتلقى صدمة مدوية، في حين حل فيل فودين لاعب مانشستر سيتي في صدارة قائمة المرشحين، بعدما سبق له حصد جائزة لاعب الموسم في البطولة عن ربطة الكتاب الأسبوع الماضي.

 

وتضم القائمة أيضا مارتن أوديجارد، قائد أرسنال، والذي سجل 8 أهداف وصنع مثلها، ليقود الفريق اللندني إلى منافسة مانشستر سيتي على اللقب قبل أسبوعين على نهاية الموسم، بالإضافة أيضا لديكلان رايس، الذي يخوض موسمه الأول مع أرسنال، بعد انتقاله إليه قادما من وست هام، وأحرز 7 أهداف وصنع 8.


كما تشمل قائمة المرشحين ألكسندر إيزاك، هداف نيوكاسل يونايتد، والذي أحرز 20 هدفا حتى الآن، ومدافع ليفربول فيرجيل فان دايك الذي استعاد مستواه المعهود خلال الموسم الحالي، ويتواجد أيضا كول بالمر، لاعب تشيلسي وصاحب الـ21 هدفا و9 تمريرات حاسمة، وهداف أستون فيلا أولي واتكينز الذي أحرز 19 هدفا وصنع 12.

الدوري الإنجلبزي محمد صلاح

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