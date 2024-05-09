ريش وجريء.. مي سليم تثير ضجة بصورها

شاركت الفنانة مي سليم، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة.

وتألقت مي سليم، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الموف، وتميز الفستان بتصميم مختلف ولافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية أعتمدت مي سليم، في المكياج على الالوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وإليكم صور مي سليم