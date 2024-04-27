عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الإفتاء توضح فوائد الصدقة للمسلم في الدنيا والآخرة

صدى البلد

الصدقة تُبارك المالَ، وتطهِّر القلب، وتزكِّي النَّفس، وتُعين المُحتاج؛ قال الله تعالى لرسوله ﷺ: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا}. التوبة 103.

وقالت دار الإفتاء المصرية، ان للصدقة فضائل وفوائد يفعلها العبد ويجازيه الله بها في الدنيا والآخرة.

ومن ضمن فوائد الصدقة للمسلم ما يلي:

الصدقة تبارك في المال

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "ما نقصت صدقة من مال" رواه مسلم

تحذير للرجال.. هذا الفعل يجعلكم أبغض الناس عند الله

هتنام بسرعة| 4 آيات حل رباني لمن لا يستطيع النوم ليلاً.. داوم عليها

الصدقة تكثر الحسنات

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "الصدقة بعشر أمثالها" رواه ابن ماجه

الصدقة مكفرة للذنوب

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- "الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار" رواه الترمذي

الصدقة مطهرة للنفس

قال الله تعالى "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها".

الصدقة تنجي صاحبها من النار

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس".

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

8 أنبياء مروا على أرض سيناء فمن هم؟.. الأزهر للفتوى يوضح

ما هي أفضل الصدقات الجارية؟

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز عمل الصدقات في أي وجه، طالما حصل منها النفع على سبيل الاستمرار.

وأضاف وسام، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الصدقة الجارية لا تقتصر على الميت فقط، فقد يصنعها الإنسان لنفسه في حياته، وتستمر معه بعد مماته، وهي أمر من أمور الخير له الدوام والاستمرار والنفع.

واستشهد «وسام» بما روى عن أبي هريرة – رضى الله عنه- قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: « إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنْه عَمَلُهُ إِلَّا مِن ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِن صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو له»، صحيح مسلم.  

وأوضح أن الناس غالبًا ما تنصرف إلى أفكار تقليدية كترك مصحف في المسجد، مبينًا: « لكن هناك أفكاراً أفضل، منها: المساعدة في إدخال المياه إلى قرى لا مياه فيها».

وأضاف أمين الفتوى أن منها أيضًا مساعدة الجمعيات الخيرية في إجراء العمليات الجراحية للمرضى كزرع القوقعة للأصم، والمساهمة في بناء مسجد أو مدرسة.

وقال «وسام» إن أفضل الصدقات هي صدقة السر، وهي التي يخرجها الإنسان دون التحدث عنها لأحد للمحتاج والفقير.

واستدل أمين الفتوى بقوله - تعالى-: «إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ»، ( سورة البقرة: الآية 271).

الصدقة تبارك في المال الصدقة تكثر الحسنات الصدقة مكفرة للذنوب الصدقة تنجي صاحبها من النار الصدقة مطهرة للنفس ما هي أفضل الصدقات الجارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

نيويورك تايمز: إسرائيل عليها الاختيار.. إما رفح أو الرياض

نجما جنوب أفريقيا على أعتاب نادي الزمالك خلال الانتقالات الصيفية

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

بعد انخفاض الأعلاف.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت

ابنة حسام حسن بإطلالة بسيطة في حفل خطوبتها| شاهد

ترشيحاتنا

القاهرة الإخبارية تكشف تفاصيل الصفقة المصرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

بشرى للمواطنين.. تخفيضات 36% في أسعار هذه السلع.. إيه الحكاية ؟

حرية كاذبة وديمقراطية زائفة.. مقتدى الصدر يعلق على تظاهرات الجامعات الأمريكية

الصحة: 144.8 مليار جنيه تكلفة المبادرات الرئاسية خلال 10 سنوات

قائمة الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2025 بعد فوز الأهلي علي مازيمبي

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير عاجل.. تناول الفيتامينات بهذه الطريقة يهدد الصحة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ماركة شهيرة.. سعر فستان بلقيس فتحي يقترب من ربع مليون جنيه

شيري عادل تخطف الأنظار بملابس كاجوال.. شاهد

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

يا بلاش.. جلابية فيفي عبده سعرها يقارب الـ5 ملايين جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ