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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن.. تطورات حالة نجوى فؤاد.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

أخبار الفن
أخبار الفن

تطورات حالة نجوى فؤاد.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها: أسرة حليمة بولند تتبرأ منها، وفي السطور التالية نستعرض أبرز هذه الأخبار. 

 

أسعار تذاكر حفل مدحت صالح ومي فاروق وريهام عبد الحكيم

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، في زد بارك يوم 17 مايو المقبل.

 

إيرادات الأفلام.. مفاجأة عمرو يوسف وصدمة بيومى فؤاد

انطلق موسم عيد الفطر السينمائى بعرض 4 أفلام فى العيد، حيث تنافس على العيدية كل من "شقو وعالماشى وفاصل من اللحظات اللذيذة وأسود ملون".

 

بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

أصدرت أسرة الإعلامية حليمة بولند، بيانا من أحد أفرادها (المهندس حسين بولند) تتبرأ فيه منها، بعد القضية التي حكم عليها فيها بالحبس لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.

 

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا بالكويت مع رحمة رياض.. 18 يونيو

يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانة رحمة رياض، يوم 18 يونيو المقبل، على مسرح الكويت أرينا.

 

10 صور من حفل عمرو دياب على مسرح الدانة في البحرين| شاهد

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلا غنائيا ساهرا له ليلة أمس الجمعة 26 أبريل، على مسرح الدانة بدولة البحرين، ضمن سلسلة حفلات الربيع.

 

لميت فلوس كتير.. نانسى صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

كشفت الفنانة نانسى صلاح تفاصيل تعرضها لموقف صعب فى أحد أعمالها التى شاركت فيها والتى كانت تقوم فيه بدور شحاته.

 

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

شاركت الفنانة لطيفة، في إحياء حفل زفاف لها ليلة أمس الجمعة 26 أبريل، حضره نجوم الفن، وذلك في أول حفل لها بعد وفاة والدتها في بداية عام 2024 الجاري.

 

بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت 27 أبريل، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخرجت على الفور بعد إجراء الفحوصات الطبية.

 

فارس كرم يحيي حفلا غنائيا في قبرص.. 11 مايو

يستعد الفنان فارس كرم لإحياء حفل غنائي ساهر له، في مدينة ليماسول، في دولة قبرص، يوم 11 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع.

 

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية ينطلق في 23 أكتوبر

ينطلق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في مدينة مالمو بمملكة السويد في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويشرف عليه نخبة من الفنانين والأكاديميين المختصين.

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