بعد خروجها من المستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ نجوى فؤاد

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، لوعكة صحية مفاجئة فجر اليوم السبت 27 أبريل، نقلت على إثرها إلى المستشفى، وخرجت على الفور بعد إجراء الفحوصات الطبية.

وحرص موقع صدى البلد الإخباري، على الاطمئنان على حالة نجوى فؤاد، وأجابت المساعدة الخاصة بها بأن حالة الفنانة مستقرة، وهي نائمة في سريرها بعد خروجها فجرا من المستشفى.

نجوى فؤاد

وفي شهر مارس الماضي، صدمت الفنانة نجوى فؤاد جمهورها بعد تصريحاتها الأخيرة فى الفيديو الذى نشرته الإعلامية سهير جودة بأنها تعاني من المرض منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتواصل معها أحد سواء من النقابة أو غيرها.

وكشف أحد المصادر داخل نقابة المهن التمثيلية عن تكليف الدكتور أشرف زكي للجنة الطبية بضرورة متابعة حالة الفنانة نجوى فؤاد وتنفيذ كل ما تحتاجه من علاج.

وِأشار المصدر إلى أن الدكتور أشرف زكي لم يتخل عن أى فنان سواء من الجيل الحالي او السابق ودائما يسعى لمساعدة أهل الفن سواء فى محنة مرض أو أى أزمة أخرى وهو ما تعودنا عليه من النقيب أشرف زكي.

ونشرت الإعلامية سهير جودة فيديو من زيارتها للفنانة نجوى فؤاد من داخل منزلها وقامت بتصوير فيديو تشكو فيه نجوى فؤاد مما تتعرض له حاليا من ضيق فى المعيشة وعدم حصولها على معاش كباقي فئات المجتمع.

وأكدت نجوى فؤاد أنها مريضة وتعاني من مرضها منذ فترة طويلة قائلة: “بقالى 6 شهور بتعذب ومحدش بيسأل عليا”، وأضافت: “الحياة صعبة والواحدة ضيعت عمرها على الفن أونطة حتى المعاش ملناش معاش وكل حاجة بقت غالية”.

حالة نجوى فؤاد والغضروف

وأثارت الفنانة نجوى فؤاد حالة من الجدل الواسع بعد تصريحاتها عن قصة مرضها فى الفترة الأخيرة بعد تعرضها لأزمة فى الغضروف.

وكشفت الفنانة نجوى فؤاد من فترة عن تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لانزلاق غضروفي، جعلها تشعر بألم حاد في حال تعرضها للوقوف فترة طويلة.

وقالت نجوى فؤاد في تصريحات خاصة: أعاني من ألم بسبب الانزلاق الغضروفي منذ عام، حيث أجريت عمليه جراحية وفشلت، ومنعني الأطباء من تكرارها.

وأضافت: أواظب علي جلسات العلاج الطبيعي بشكل مكثف في الفترة الراهنة.