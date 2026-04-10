ضبط صاحب فيديو الاعتداء علي الكلاب الضالة بسلاح ناري بالإسماعيلية

تمكنت مباحث قسم ثالث الإسماعيلية من كشف غموض تداول فيديو يوضح قيام شخص بالتعدي علي كلاب بالشارع باستخدام سلاح ناري .

بتكثيف التحريات تحت إشراف اللواء أحمد عليان مدير مباحث المديرية، وبقيادة المقدم شادي الكفراوي رئيس المباحث ومعاونة النقباء أحمد جمال وإبراهيم شطا وزياد عفيفي، تم كشف حقيقية المنشور والمتداول بمواقع التواصل الإجتماعى، تضمن التضرر من قيام أحد الأشخاص بالتعدى على الكلاب الضالة بإستخدام سلاح نارى مما أدى لنفوقهم بالإسماعيلية.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة لقيام إحدى جيرانه بوضع الطعام للكلاب الضالة أمام منزله مما يتسبب فى تجمعهم وتعريض أطفاله للخطر، فقام على إثر ذلك بإستخدام بندقية ضغط هواء "رش" لتفريق الكلاب من أمام منزله دون إصابتهم، وتم بإرشاده ضبط البندقية الظاهرة بمقطع الفيديو.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.