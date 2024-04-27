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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية ينطلق في 23 أكتوبر

مهرجان مالمو الدولي
مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية

ينطلق مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية في مدينة مالمو بمملكة السويد في 23 أكتوبر (تشرين الأول)، ويستمر لمدة أربعة أيام، ويشرف عليه نخبة من الفنانين والأكاديميين المختصين.

وتضم لجنة التحكيم للمهرجان، كلاً من الموسيقار صلاح الشرنوبي/مصر، والفنانة عبير نعمة / لبنان ، والموسيقار د. نصير شمة / العراق ، والدكتورة سونيا مبارك / تونس ، والموسيقار طاهر مامللي / سوريا. 

 

مهرجان مالمو

ويعتبر مهرجان مالمو الدولي للعود والموسيقى والأغنية العربية من أهم المهرجانات التي تعمل على تشجيع مبدعي الموسيقى والغناء العربي والمساهمة بالترويج لهم في كل الدول العربية .

وسعى مدير مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية، السيد يوسف بدر منذ تأسيس المهرجان إلى البحث والتجديد في فعاليات المهرجان ، مرتكزا على دعم مسيرة الموسيقى العربية تعميقا للوجدان وانطلاقا للإبداع وتواصلا لدور المؤسسات والهيئات والجمعيات على خريطة الوطن العربي الكبير وخروجا بالموسيقى العربية إلى آفاق أرحب ، ونشر الموسيقى والسلام والتسامح .

و يحل مدير عام مهرجان جرش للثقافة والفنون ايمن سماوي، ضيفًا رئيسيًّا على المهرجان في دورته القادمة، ليكون إلى جانب لجنة التحكيم وإدارة المهرجان بتكريم الفائزين .

مالمو مهرجان مالمو مهرجان مالمو الدولي للعود والأغنية العربية السويد الموسيقار صلاح الشرنوبي الفنانة عبير نعمة

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