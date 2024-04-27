حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا بالكويت مع رحمة رياض.. 18 يونيو

يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانة رحمة رياض، يوم 18 يونيو المقبل، على مسرح الكويت أرينا.

حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، في الكويت يوم 18 يونيو المقبل، يأتي ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي.

حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

أحدث أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "اتاني"، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.