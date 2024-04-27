عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسين الجسمي يحيي حفلا غنائيا بالكويت مع رحمة رياض.. 18 يونيو

حفل حسين الجسمي ورحمة
حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

يستعد الفنان حسين الجسمي، لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانة رحمة رياض، يوم 18 يونيو المقبل، على مسرح الكويت أرينا. 

حفل حسين الجسمي ورحمة رياض، في الكويت يوم 18 يونيو المقبل، يأتي ضمن فعاليات مهرجان ليلة عمر الغنائي. 

حفل حسين الجسمي ورحمة رياض

أحدث أغاني حسين الجسمي

من جهة أخرى، طرح حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان  "اتاني"، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

 

أعمال حسين الجسمي - الوردة ارتاحت

من أشعار الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم "فزاع"، عرض الفنان الإماراتي حسين الجسمي "جبل الأغنية العربية" أحدث أغنياته المنفردة عبر قناته الرسمية في موقع YouTube تحت عنوان "الوردة ارتاحت"، مجدداً من خلالها غنائه أشعار "فزاع" بعد مجموعة من الأغنيات الناجحة والمميزة، والتي حققت انتشاراً واسعاً بين الجمهور في الإمارات والوطن العربي.

وعرضت الأغنية بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو خاص ممنتج تضمن كلمات الأغنية كاملة، إلى جانب بث الأغنية عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر والمنصات الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

حسين الجسمي الفنان حسين الجسمي رحمة رياض الفنانة رحمة رياض الكويت اغاني حسين الجسمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

بسبب الغضب غير المبرر..تحقيق عاجل مع نجم الأهلي| تفاصيل

هل تصل عاصفة الأقصر للقاهرة؟|الأرصاد تفجر مفاجأة وتعلن عن سيول بهذه المناطق

"الأحمر" في النهائي الخامس| كاف يحسم الجدل حول إلغاء هدف مازيمبي أمام الأهلي.. تفاصيل

3500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بعد موجة تراجع.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نبيل الحلفاوي يوجه رسالة إلى لاعب الأهلي أكرم توفيق حول لقاء مازيمبي

إبراهيم سعيد: هذا اللاعب صنع الفارق وكان مؤثرا مع الأهلي أمام مازيمبي

الفراخ رخصت 50 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الدواجن والبيض يتراجع

موضوعات متعلقة

بعد اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.. أسرة حليمة بولند تتبرأ منها

حكيم وروبي يحييان حفلا غنائيا بنادي وادي دجلة.. 9 مايو

أخبار الفن| تامر حسني يعتذر لـ بدرية طلبة.. انهيار ميار الببلاوي

استعدادا لبرنامجها الفني الجديد.. جلسة تصوير كلاسيكية للإعلامية رضوى عطا

حمادة هلال يعلن وفاة ابن خالته

لا عزمته ولاأعرفه.. بدرية طلبة تعلق على ظهورها مع صاحب واقعة أحمد عبدالعزيز

مصطفى قمر يفتتح مطعما جديدا بحضور الحجار وهشام عباس والكابو

نفاد الدفعة الأولى.. طرح تذاكر إضافية لحفل أصالة ونجوى كرم

ترشيحاتنا

بقوة 6.5 درجات.. زلزال يضرب سواحل اليابان

رؤساء المجالس والبرلمانات العربية يعقدون اجتماعا تشاوريا مغلقا بالجامعة العربية

لقطات لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي عناصر حزب الله في جنوب لبنان

بعد الفوز على مازيمبي.. اعرف موعد مباراة الأهلي المقبلة

مشادة على الهواء.. رشا مجدي لـ عضو شعبة المواد الغذائية: «متقهرنيش»| شاهد

تأجيل ثلاث مباريات للنادي الأهلي بعد الفوز على مازيمبي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لجفاف العين من غيرهم.. فهل أنت منهم؟

عمرها 86 عامًا.. شاهد أغرب سيارة بوجاتي معروضة في مزاد

زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها بفستان أسود| شاهد

فيديو

بعد أشهر من وفاة والدتها.. لطيفة تحيي حفل زفاف بحضور يسرا

زلازل قادمة اليومين المقبلين.. تحذير مرعب من المنجّم الهولندي

قبلت أكون زوجة ثانية.. صابرين تتحدث عن طلاقها للمرة الأولى

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ