أسعار تذاكر حفل مدحت صالح ومي فاروق وريهام عبد الحكيم

يستعد الفنان مدحت صالح لإحياء حفل غنائي ساهر له مع الفنانة مي فاروق والفنانة ريهام عبد الحكيم، في زد بارك يوم 17 مايو المقبل.

وأعلنت الشركة المنظمة لحفل مدحت صالح ومي فاروق وريهام عبد الحكيم، طرح التذاكر، وجاءت بالفئات السعرية التالية: “600 جنيه، 900 جنيه، 1250 جنيها”.

حفل مدحت صالح ومي فاروق وريهام عبد الحكيم

أحدث أعمال مدحت صالح

وشارك مدحت صالح فى رمضان هذا العام من خلال تتر مسلسل “امبراطورية ميم”، للفنان خالد النبوي، الذى عرض ضمن السباق الرمضانى.

مسلسل "امبراطورية ميم" تدور أحداثه في إطار الدراما الاجتماعية حول أب لديه 6 أبناء يتولى رعايتهم بعد وفاة زوجته، ومع تصاعد الأحداث يتمرد أولاده عليه ويطالبون بتنظيم انتخابات لاختيار حاكم للأسرة، وتحت الضغط يوافق الأب، ولكن الأب يفاجأ في النهاية أن الذي يتم اختياره حاكم للبيت هو نفسه، تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج محمد سلامة، بطولة خالد النبوي، وحلا شيحة.

أغاني مي فاروق

وفي منتصف شهر فبراير، طرحت المطربة مي فاروق، على “يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، بمناسبة عيد الحب، فيديو كليب جديدا لأغنيتها "كل الحبيبة" والتى تتعاون فيها مع الشاعر تامر حسين، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.

يذكر أيضا أن مي فاروق طرحت منذ فترة قريبة، أغنية بعنوان “ليه “ كلمات خالد امين، وألحان محمد رحيم، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وحققت نجاحا كبيرا، على ”يوتيوب” وجميع المنصات الرقمية والمواقع الاجتماعية.