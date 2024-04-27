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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

فارس كرم يحيي حفلا غنائيا في قبرص.. 11 مايو

فارس كرم
فارس كرم

يستعد الفنان فارس كرم لإحياء حفل غنائي ساهر له، في مدينة ليماسول، في دولة قبرص، يوم 11 مايو المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع. 

بوستر حفل فارس كرم 

أحدث أغاني فارس كرم 

وقبل عدة أشهر، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، آخر أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم “طيابو”، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

أغنية “طيابو” لـ فارس كرم، من كلمات فراس سعد الدين، وألحان سليم سلامة، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وبذلك تكون اكتملت جميع أغاني ألبوم فارس كرم الجديد، بعد طرح أخر أغانيه “طيابو”.

 

فارس كرم 

كانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، طرحت خامس أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، الجديد والتي تحمل اسم “نايمة وبكل ثقة”.

أغنية “نايمة وبكل ثقة” لـ فارس كرم، تم طرحها عبر منصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، بالإضافة إلى موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وهي من كلمات حياة أسبر، وألحان فضل سليمان، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

وقد طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، رابع أغاني ألبوم الفنان فارس كرم، التي تحمل اسم “بلوك”، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى.

وحققت أغنية “بلوك” لـ فارس كرم، ربع مليون مشاهدة، بعد ساعات من طرحها، مساء السبت 18 يونيو.

أغنية “بلوك” لـ فارس كرم، من كلمات وألحان فارس إسكندر، وتوزيع موسيقي عمر صباغ.

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