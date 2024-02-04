برنامج تدريبي للمعلمين بالوادى الجديد لنشر ثقافة البحث العلمى

كشف المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التعليم بالوادى الجديد، عن تنظيم برنامج تدريبى لمعلمى إدارة الخارجة التعليمية، لنشر ثقافة البحث العلمى لطلاب التعليم قبل الجامعى.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وبالتنسيق مع جمعية رعاية الرياضيين وتنمية المجتمع بأسيوط وإدارتى الوسائل التعليمية والتطوير التكنولوجى بالمديرية.

ويهدف البرنامج إلى صقل وتنمية مهارات المستهدفين فى رعاية الطلاب المبتكرين فى البحث العلمي وصقل مهاراتهم وقدراتهم على أسس علمية حديثة ومتطورة لخلق جيل يهتم بالعلم والبحث العلمى وخلق جيل واع بأهمية البحث العلمي كقاطرة لتنمية الوطن، وقادر على مواجهة التحديات العلمية الحديثة لإدراكه لمفهوم البحث العلمي وخطوات إجرائه منذ الصغر.



وتابع المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، فعاليات تدريب موجهى ومعلمى المواد الفلسفية الخاص بموضوع الموازنة التشاركية المضاف لمادة التربية الوطنية للصف الأول الثانوى (عام _ فنى )، وذلك بمقر قاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.