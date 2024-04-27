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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان: تطبيق الإشتراطات الجديدة لتحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي

جهود المحليات بأسوان
جهود المحليات بأسوان

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع اللجان المشتركة بمديريات الخدمات المختلفة من التموين والصحة وجهاز حماية المستهلك بالمرور على المخابز البلدية لمتابعة ضبط منظومة الخبز للتأكد من مطابقته للمواصفات العالية من الجودة ، وتطبيق الإشتراطات الجديدة.

وشدد محافظ أسوان بضرورة أن تضم المعاينات خلال الحملات المرورية بالتأكد من تنفيذ قرار وزير التموين على المصيلحى ، والخاص بتحديد أوزان وأسعار رغيف الخبز السياحي والأفرنجي ، ومتابعة المخابز بأنواعھا. 

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منظومة الخبز

وكلف المحافظ بضرورة أن يتم إلزام أصحاب المخابز بتنفيذ القرارات الصادرة فى هذا الشأن ، والتوجيه بالإلتزام بالأوزان والأسعار المقررة للرغيف ، وكذا الإعلان في أماكن ظاھرة عن وزن وسعر الرغيف المنتج حتى يتسنى للمواطن الشعور بالجهود التى تبذلها الدولة ، وخاصة فيما يتعلق بأسعار السلع والمنتجات الحيوية فى ظل المتابعة اللحظية من مجلس الوزراء بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى ، ووفقاً لما تم إعلانه من تعليمات أثناء إجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع منذ أيام .

 

 

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