بعد ليلة ترابية شديدة.. شبورة وغيوم متقطعة تغطى سماء أسوان

شهد محافظة أسوان منذ صباح اليوم شبورة ترابية وغيوم متقطعة تغطى سماءها فى مختلف مدنها ومراكزها وقراها.

وكانت قد شهدت محافظة أسوان مساء الأمس تقلبات مفاجئة فى الطقس، وسوء للحالة الجوية، وهبوب عاصفة ترابية شديدة غطت سماء مختلف المناطق.

و أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لكافة الجهات المعنية برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أى تداعيات لسوء الأحوال الجوية وهبوب العاصفة الترابية التى شهدتها عدد من المناطق مساء أمس.

عاصفة ترابية

ووجه اللواء أشرف عطية إدارة مرور أسوان بالتنبيه على سائقى المركبات والسيارات بالطرق السريعة بالتهدئة ، وتوخى الحذر ، وخفض السرعات للحد من الحوادث المرورية وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين والأفواج السياحية ولاسيما طريق أسوان / أبو سمبل السياحى ، والطريق الصحراوى الغربى أسوان / القاهرة.

ولفت المحافظ إلى أنه يتم متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة عبر إمكانيات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وبالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والجهات الأخرى ، كما أن هناك تواصل مع مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية لعرض الموقف الحالى أولاً بأول.



