الشرقية الأزهرية تختتم امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي ، رئيس منطقة الشرقية الأزهرية ، ختام امتحانات النقل الابتدائي والإعدادي للفصل الدراسي الثاني اليوم السبت بعدد من لجان إدارة غرب الزقازيق في يومها الأخير؛ للاطمئنان على حسن الأداء وانتظام اللجان على الوجه الأكمل . وخلال الزيارة، وجه رئيس المنطقة بضرورة إنهاء أعمال التصحيح والرصد بكل شفافية ودقة وسرعة إعلان النتائج دون تأجيل .

وأشار أن طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائيين يؤدون امتحانات اليوم الختامي في مادتي العلوم والمهارات المهنية، بينما امتُحن طلاب الصفين الأول والثاني الإعداديين في مادتي اللغة الإنجليزية والتربية الفنية.



وأكد علي انه تبدأ امتحانات النقل الثانوي للصفين الأول والثاني للقسمين الأدبي والعلمي اعتبارًا من الأحد الموافق ٢٠٢٤/٤/٢٨ م حيث يؤدى طلاب النقل الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الثاني من خلال ٦٢٠ لجنة موزعة عبر سبع عشر إدارة تعليمية.