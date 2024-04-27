موعد مباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي كأس الكؤوس الأفريقية

يستعد فريق كرة اليد لنادي الزمالك بقيادة مدربه مجدي أبو المجد لمواجهة قوية أمام فريق الترجي التونسي في نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية، المقامة في مدينة وهران الجزائرية.

تقام المباراة بتوقيت القاهرة الثامنة والنصف مساءً - السادسة والنصف مساءً بتوقيت الجزائر، حيث تمكن فريق الزمالك من التأهل للنهائي بفوزه على فريق شبيبة سكيكدة الجزائري في نصف النهائي.

ويطمح الزمالك في تحقيق اللقب بعد تصدره مجموعته في الدور الأول وفوزه في مواجهة النهائيات الماضية أمام الترجي التونسي بنتيجة 37/32.

ويضم فريق الزمالك قائمة قوية من اللاعبين المشاركين في البطولة، بما في ذلك محمود خليل فلفل وهشام السبكي وأحمد الأحمر وغيرهم، حيث يسعى الفريق لتحقيق الفوز وتعويض خسارته الأخيرة في السوبر المصري أمام الأهلي.