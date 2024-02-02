تعالج السرطان.."المخيط" فاكهة مجهولة الهوية تنمو على أطراف الحقول بالوادي الجديد

تعتبر محافظة الوادي الجديد من المحافظات التي تنمو بها الأشجار مجهولة الهوية مثل المخيط والبامبوزيا والشيشلان وغيرها من الأشجار غير المعروفة.

ويعتبر المخيط من الأشجار المجهولة والتي لا توجد في محافظة أخرى ويعد من أشجار الفاكهة ذات القيمة الطبية وتنمو بالقرى النائية بمحافظة الوادي الجديد، ولها فوائد عديدة في علاج العديد من الأمراض المزمنة.

يقول المواطن أحمد رغمان من مركز باريس إن هذه الشجرة تنتج ثمار فاكهة دائرية الشكل حلوة المذاق، مؤكدًا تسميتها بشجرة "المخيط" لما بداخلها من مخاط كثير يساعد على قتل الخلايا السرطانية، بالإضافة إلي علاج أمراض عديدة منها الالتهابات المزمنة بالمعدة.

وأضاف أن فاكهة المخيط مفيدة وذات قيمة غذائية عالية، إذ إن مستخلصات لب فاكهة المخيط الناضجة والخضراء غني بالمواد الغذائية، والمعادن، والمواد النباتية الثانوية، ومضادات الأكسدة، كما أنها غنية بالبروتين، وقليلة بالدهون، أما بالنسبة للمعادن فإنها تتكون بشكل أساسي من النيتروجين، والبوتاسيوم، والكالسيوم.

يقول سليمان العطار متخصص في الأعشاب الطبية إن فاكهة المخيط غنية بمضادات الأكسدة التي تعمل بسرعة كبيرة في القضاء على الجذور الحرة (أحد العوامل أو محفزات الإصابة بالسرطان)، وبالتالي تبطئ من انتشار خلايا السرطان بل وتقتلها خاصة سرطان الثدي .

وتابع أن لفاكهة المخيط قدرة على تثبيط هذا الانتشار بشكل كبير في حالات سرطان الدم.

من جهته أوضح الدكتور عبدالعزيز سعد استشاري الجهاز الهضمي والمناظير، أن ثمار فاكهة المخيط تساعد في علاج أمراض الجهاز الهضمي واضطرابات النوم.

وأضاف أنها تقوي الرغبة الجنسية ويزيد من القوة لأنه يُنشط الدورة الدموية، كما أنه يمد الجسم بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تُعطيه الطاقة والحيوية، كما يعزز صحة المبيض لدى السيدات وهو فعال جدًا في علاج تكيسات المبايض، وله نفس تأثير حبوب منع الحمل التي توصف عادة لهذه الحالة دون التسبب في الكثير من الآثار الجانبية.



ولفت إلى أن فاكهة المخيط غنية بالحديد والفوسفور، وهما مكونان أساسيان في تكوين وإنتاج خلايا الدم الحمراء، لذا فإن تناول هذه الفاكهة بانتظام وبشكل يومي يمنح الجسم الطاقة المطلوبة من خلال تحسين الدورة الدموية.

جدير بالذكر أن أشجار المخيط لا تنمو الا في واحات الوادي الجديد و توجد في قرى مركز باريس وقري الجديدة، والقلمون، والموشية، والراشدة، وغرب الموهوب

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