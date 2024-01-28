إزالة تعديات على أملاك الدولة في الوادي الجديد

تمكنت الأجهزة التنفيذية في الوادي الجديد من إزالة تعديات على أملاك الدولة على مساحة ١٦٦٥م٢، واستردادها من خلال لجان الإزلالات بالمراكز بالتنسيق مع الجهات الأمنية.

قال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد إن حملات الإزالة مستمرة على مدار الساعة وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالحفاظ على الأراضى الزراعية وعدم التعدى عليها، وذلك بالتزامن مع انطلاق الموجة ٢٢ من الإزالات التي بدأت اليوم السبت ٢٧ يناير وتستمر حتى ١٢ إبريل القادم.



وأكد المحافظ استمرار المتابعة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فورًا، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.