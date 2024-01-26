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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد يشارك في افتتاح بطولة كأس العالم للرماية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء اليوم، بحفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024"، بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والتي يتم تنظيمها تحت رعاية رئيس الجمهورية خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. بمشاركة اللواء حازم حسني رئيس الإتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والإيطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية.

وأكد الزملوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الرياضية و استضافة البطولات الدولية، مثمنًا دعم وزارة الشباب لإنشاء أول نادي للرماية والفروسية بالمحافظة في ظل ما تشهده المحافظات الحدودية من رعاية غير مسبوقة بكافة المجالات ومنها قطاع الشباب والرياضة.

هذا ويشارك في البطولة أكثر من 600 رام ورامية يمثلون 66 دولة حول العالم.

ئيس الجمهورية 24 يناير استضافة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الدكتور أشرف صبح بطولة كأس العالم للرماية بطولة كأس بالعاصمة الإدارية الجديدة شرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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