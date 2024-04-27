صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل سلطة البروكلي.

مقادير سلطة البروكلي

1 رأس بروكلي

1 حبة كبيرة جزر

1 حبة كبيرة كوسة

2 عود بصل اخضر

4 فص ثوم

1 حبة صغيرة بصل

1 بوصة زنجبيل

1 قرن فلفل اخضر

1 كوب كزبرة خضراء او بقدونس

1 حبة افوكادو

نصف كوب عصير ليمون

1 كوب أوراق ريحان اخضر

ربع كوب جوز

ربع كوب كاجو

1 ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

للتزيين: شيبس

طريقة تحضير سلطة البروكلي

1.في محضرة الطعام ضعي الشفرة الفولاذية، افرمي البروكلي ناعما، اتركيه جانبا.

2 .ضعي الجزر في المحضرة وافرميه ناعما، اتركيه جانبا

3.افرمي البصل الى شرائح رقيقة مع الأوراق الخضراء، اتركيه جانبا

4.في محضرة الطعام ضعي الثوم، الزنجبيل، البصل، أوراق الكزبرة، الأفوكادو، عصير الليمون ، الريحان، الجوز، الكاجو، الملح، الفلفل الزيت شغلي ليصبح ناعما

6.ضعي كل المكونات في طبق، قلبيها لتختلط.

6.قدمي السلطة مع الشبيس او الخبز المحمص.