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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

طريقة عمل سلطة البروكلي
طريقة عمل سلطة البروكلي

قدمت الشيف  منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل سلطة البروكلي.

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مقادير سلطة البروكلي

1 رأس بروكلي
1 حبة كبيرة جزر
1 حبة كبيرة كوسة
2 عود بصل اخضر
4 فص ثوم
1 حبة صغيرة بصل
1 بوصة زنجبيل
1 قرن فلفل اخضر
1 كوب كزبرة خضراء او بقدونس
1 حبة افوكادو
نصف كوب عصير ليمون
1 كوب أوراق ريحان اخضر
ربع كوب جوز
ربع  كوب كاجو
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
للتزيين: شيبس

طريقة تحضير سلطة البروكلي

1.في محضرة الطعام ضعي الشفرة الفولاذية، افرمي البروكلي ناعما، اتركيه جانبا.

2 .ضعي الجزر في المحضرة وافرميه ناعما، اتركيه جانبا
3.افرمي البصل الى شرائح رقيقة مع الأوراق الخضراء، اتركيه جانبا
4.في محضرة الطعام ضعي الثوم، الزنجبيل، البصل، أوراق الكزبرة، الأفوكادو، عصير الليمون ، الريحان، الجوز، الكاجو، الملح، الفلفل الزيت شغلي ليصبح ناعما
6.ضعي كل المكونات في طبق، قلبيها لتختلط.
6.قدمي السلطة مع الشبيس او الخبز المحمص.

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