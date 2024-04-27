صحية ولذيذة.. طريقة عمل سلطة البروكلي

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل سلطة البروكلي.
مقادير سلطة البروكلي
1 رأس بروكلي
1 حبة كبيرة جزر
1 حبة كبيرة كوسة
2 عود بصل اخضر
4 فص ثوم
1 حبة صغيرة بصل
1 بوصة زنجبيل
1 قرن فلفل اخضر
1 كوب كزبرة خضراء او بقدونس
1 حبة افوكادو
نصف كوب عصير ليمون
1 كوب أوراق ريحان اخضر
ربع كوب جوز
ربع كوب كاجو
1 ملعقة صغيرة ملح
نصف ملعقة صغيرة فلفل اسود
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
للتزيين: شيبس
طريقة تحضير سلطة البروكلي
1.في محضرة الطعام ضعي الشفرة الفولاذية، افرمي البروكلي ناعما، اتركيه جانبا.
2 .ضعي الجزر في المحضرة وافرميه ناعما، اتركيه جانبا
3.افرمي البصل الى شرائح رقيقة مع الأوراق الخضراء، اتركيه جانبا
4.في محضرة الطعام ضعي الثوم، الزنجبيل، البصل، أوراق الكزبرة، الأفوكادو، عصير الليمون ، الريحان، الجوز، الكاجو، الملح، الفلفل الزيت شغلي ليصبح ناعما
6.ضعي كل المكونات في طبق، قلبيها لتختلط.
6.قدمي السلطة مع الشبيس او الخبز المحمص.