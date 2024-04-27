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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوة تحمي طفلك من خطر متلازمة موت الرضع.. إتبعيها في أول 6 شهور

طرق للوقاية من متلازمة
طرق للوقاية من متلازمة موت الرضع  

السبب وراء حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ هو وجود مشكلات في منطقة دماغ الرضيع، والتي تتحكم في التنفس والاستيقاظ من النوم، وتم إكتشاف بعض العوامل التي تجعل الرضع أكثر عرضة لها. 

 

طرق للوقاية من متلازمة موت الرضع

 

واكتشف الباحثون أنه يمكن حماية الطفل من متلازمة موت الرضع المفاجئ عن طريق وضع الطفل على ظهره عند النوم، وفقا لما نشر في موقع “مايو كلينك” الطبي.

 

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ولا توجد طريقة مؤكدة لتجنب متلازمة موت الرضع المفاجئ. لكن يمكن أتباع بعض النصائح خلال نوم الطفل حديثي الولادة لتجنب مخاطر موت الرضع المفاجئ، ومن ابرزها ما يلي:

_ النوم على الظهر، وبمجرد أن يبدأ الطفل بالتدحرج في كلا الاتجاهين من دون مساعدة يمكن التخلي عن هذه الخطوة.

_ تجنبي نوم الطفل على بطنه أو أحد جانبيه في ال 6 اشهر الاولى من عمره.

_ الحرص على إخلاء سرير الطفل قدر الإمكان.

 _ إستخدام مرتبة ثابتة ومسطحة.

_ تجنب وضع الطفل على عظاء سميك محشو، مثل : الجلد المبطن أو لحاف سميك.

 

طرق للوقاية من متلازمة موت الرضع

 

_ تجنب ترك الوسائد أو الألعاب أو الحيوانات المحشوة في سرير الطفل، لانها تسبب مشكلات في التنفس إذا ضغط عليها الطفل بوجهه.

_ تجنُّب الإفراط في تدفئة الطفل، وبدلا منها تدفئة الطفل بالملابس.

_ عدم تغطية رأس الطفل.

_ نوم الطفل في نفس الغرفة، ولكن في سرير منفصل، لمدة ستة أشهر على الأقل.

_ إرضاع الطفل رضاعة طبيعية اثناء جلوس الأم ووضع الطفل على ذراعيها، وتجنب الرضاعة والأم مستلقية بجانب طفلها.

_ تجنب استخدام اللهاية المزوَّدة برباط أو حبل، ولا تجبري طفلك على استخدام اللهاية إن لم يكن راغبًا فيها.

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