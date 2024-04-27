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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

خطوة بخطوة.. طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس

طريقة عمل شاورما
طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس  

تعتبر طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس، من وصفات المطبخ اللبناني والسوري، ويمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة، وسوف تنال إعجاب الاطفال والكبار.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس، وهي من الأكلات اللبنانية، والتي يمكن تحضيرها في ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 8 اشخاص، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية..

 

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس

 

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس

 

مقادير طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس :

4 صدور دجاج مطبوخ

1 بصل أحمر مقطع مكعبات صغيرة

3 حبات بطاطس مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة

1 مكعب مرق الدجاج

 

الصوص :

1 عصير ليمون

ملعقتين كبيرتين زيت زيتون

4 أوراق نعناع مفروم

ملعقتين كبيرتين دبس رمان

 

طريقة عمل شاورما الدجاج بالبطاطس :

- في قدر على النار، نقلي البصل بزيت الزيتون، ويضاف البطاطس ونتركها لمدة خمس دقائق على نار هادئة، ثم يضاف مكعب
مرق ونتركه لدقيقتين.

_ نضع الدجاج ونحركه قليلاً ثم نرفعه عن النار.
- نوزّعي الدجاج على الخبز، ونلفّ الخبز.

_ ثم نقدم شاورما الدجاج بالبطاطس، ونغمسها عند الأكل بالصوص بعد خلطه مع بعض.

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