عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئاسة مركز الخارجة: عودة المياه بعد إصلاح العطل المفاجيء بمحطة الصرف الرئيسية

ارشيفيه
ارشيفيه

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن انتظام تدفق مياه الشرب فى جميع محطات المياه بالمدينة وذلك بسبب عطل في محطة الصرف الرئيسية، مما تسبب فى انقطاع المياه عن معظم أحياء مدينة الخارجة طوال ساعات أمس الجمعة.


وقال جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن انقطاع المياه المفاجئ نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية، تم وقف تشغيل محطات مياه إحياء الخارجة عدا حي 25 يناير، والمنطقة الصناعية، والحزب، والخارجة 12، والقلعة، والمروة، وذلك لضمان القدرة على إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطات المياه من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على أنه جرى إصلاح العطل وانتظام تدفق المياه لكل المحطات على مستوى المدينة.

عطل مفاجئ يتسبب في انقطاع المياه عن مدينة الخارجة بـ الوادي الجديد


وأضاف المتولى أنه فى إطار تنفيذ خطة عمل قسم تحسين البيئة بمدينة الخارجة قام فريق العمل باصلاح خط مياه 6 بوصه بطريق الخارجة اسيوط مدخل المدينة الشمالى والخاص بري الزراعات، كما تمت زراعة أشجار النخيل بمدخل المدينة الشمالى.

إصلاح العطل احياء مدينة إصلاح خط مياه الخارجة أسيوط الجمعة احياء الخارجه العطل المفاجيء الشرب والصرف الصحى الشرب والصرف الوحده المحلية المنطقة الصناعية رئيس مركز رئيس مركز ومدينة شركة مياه الشرب والصرف مياه الشرب والصرف الصح مياة الشرب والصرف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبدالله السعيد..ماذا قال؟

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل

صدمة قوية.. إصابة نجم دفاع الزمالك في مران الفريق اليوم ونقله للمستشفى

السكر يواصل قفزاته| قرار عاجل من التموين لحل الأزمة عقب رفع الفائدة

ترشيحاتنا

أسعار الذهب تختتم تداولات الأسبوع على زيادة بـ 1.1% في البورصة

بريطانيا تعرض مقترح لخفض التصعيد بين لبنان وإسرائيل.. وحزب الله يرد

إعلان الحداد على شهداء القوات المسلحة والمدنيين العراقيين نتيجة القصف الأمريكي

إسقاط مسيرات.. أمريكا تكشف عن ضرباتها ضد الحوثيين بخليج عدن.. تفاصيل

هيونداي فيرنا "كاملة أوتوماتيك" 2009 .. للبيع بهذا السعر 

الحرب على غزة.. جنود الاحتلال تفجر المساجد من أجل متعة الانتقام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فستانها اللافت في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لابنة غادة عادل

نشرة المرأة والصحة|ابنة غادة عادل تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف عن أناقة شريهان

بتغسل مواعين.. تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة إليسا.. صور

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

فيديو

 قبل عيد الحب.. نزار الفارس ينشر فيديو جديدا مع حورية فرغلي.. فيديوجراف

شهادات استثمار بعائد يصل لـ 30٪ بالبنوك .. حافظ على قيمة مدخراتك

مصطفى كامل: لابد من محاسبة كل مسيء لنقابة المهن الموسيقية

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ