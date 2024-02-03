رئاسة مركز الخارجة: عودة المياه بعد إصلاح العطل المفاجيء بمحطة الصرف الرئيسية

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، عن انتظام تدفق مياه الشرب فى جميع محطات المياه بالمدينة وذلك بسبب عطل في محطة الصرف الرئيسية، مما تسبب فى انقطاع المياه عن معظم أحياء مدينة الخارجة طوال ساعات أمس الجمعة.



وقال جهاد متولى، رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد، إن انقطاع المياه المفاجئ نتيجة حدوث عطل في محطة الصرف الرئيسية، تم وقف تشغيل محطات مياه إحياء الخارجة عدا حي 25 يناير، والمنطقة الصناعية، والحزب، والخارجة 12، والقلعة، والمروة، وذلك لضمان القدرة على إصلاح العطل وإعادة تشغيل محطات المياه من جانب شركة مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكداً على أنه جرى إصلاح العطل وانتظام تدفق المياه لكل المحطات على مستوى المدينة.



وأضاف المتولى أنه فى إطار تنفيذ خطة عمل قسم تحسين البيئة بمدينة الخارجة قام فريق العمل باصلاح خط مياه 6 بوصه بطريق الخارجة اسيوط مدخل المدينة الشمالى والخاص بري الزراعات، كما تمت زراعة أشجار النخيل بمدخل المدينة الشمالى.