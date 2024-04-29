مصرع 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

لقي 5 أشخاص مصرعهم إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا تم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص متأثرين بإصابتهم إثر الحادث

تم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.

