5 أشخاص.. ننشر أسماء الضحايا في حادث انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي بالمنيا

ينشر " صدى البلد" أسماء الضحايا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي جنوب المنيا والذي أسفر عن مصرع 5 أشخاص وتم نقلهم للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بتلقيها بلاغا بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مدخل مدينة ملوي جنوب المحافظة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع 5 أشخاص وهم صلاح. م. ا35سنه ورمضان. س. ا 45 سنه ومحمد. ع. ع 13 سنه طالب وحمدي.ع. س 43 سنه وسعيد. ط. ا 45 سنه، جميعهم من مركز بسيون محافظة الغربية تم نقل الجثث إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير أمام السيارات بالطريق الصحراوي الشرقي.