أخبار الفن| رد الموسيقيين على ضرب زياد ظاظا.. ,أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية ..

علق محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين ، علي واقعة التعدي علي الفنان زياد ظاظا، من قبل مطرب الراب حسين وفرقة معادي مافيا.

وقال محمد عبد الله في تصريحات : النقابة ليست لها علاقة بالأمر بعد أن وصل إلى القضاء، مشيرا إلى أن الفنان زياد ظاظا ليس عضوا عاملا بالنقابة، ولكنه يحصل على تصريح اليوم الواحد من أجل إقامة حفلات، كل منهما يحصل علي تصريح يومي وبمجرد ما الحفلة تخلص يعتبر التصريح بتاعه انتهى.

يحل اليوم ذكري ميلاد دلوعة الشاشة الفنانة شادية ، والتي تعد واحدة من أهم المغنيات و الممثلات في تاريخ السينما المصرية .

ولدت فاطمة أحمد كامل، الاسم الحقيقي للفنانة شادية، في 8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984، قدمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

يعزف المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تنطلق في القاهرة في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعبًا من 70 دولة مختلفة، وقد قام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، وسيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به خلال حفل الافتتاح.

رد الفنان شادي شامل، في تصريحات تليفزيونية، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ارتدائه حلقا خلال الفترة الماضية.

وقال شادي شامل، في تصريحات تليفزيونية: “لما عملت سيرش اكتشفت إن الحلقان دي للرجالة مش للستات، السر في انتشار موضة الحلق، هي إنها طول عمرها موضة بره، ولما الناس بدأت تقرأ عرفت إن الحلق كان معمول للرجالة المحامين زمان”.

يشارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله مسار إجباري.

وكشف داش عن دوره في مسلسل مسار إجباري، معلقًا، أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط

استضاف الأردن العرض الحصري للموسم الثاني من مسلسل نتفليكس الشهير مدرسة الروابي للبنات، أحد أكثر مسلسلاتها العربية نجاحًا، في فندق فورسيزنز عمّان.

وأخذت هذه الاحتفالية الضيوف في رحلة عبر الذاكرة إلى أروقة المدارس ليعيشوا حياة الطلاب مرة أخرى.