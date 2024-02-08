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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مفيش احترام .. رد الموسيقيين على ضرب زياد ظاظا

صدى البلد

علق محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم نقابة الموسيقيين ، علي واقعة التعدي علي الفنان زياد ظاظا، من قبل مطرب الراب حسين وفرقة معادي مافيا.

وقال محمد عبد الله في تصريحات : النقابة ليست لها علاقة بالأمر بعد أن وصل إلى القضاء، مشيرا إلى أن الفنان زياد ظاظا ليس عضوا عاملا بالنقابة، ولكنه يحصل على تصريح اليوم الواحد من أجل إقامة حفلات، كل منهما يحصل علي تصريح يومي وبمجرد ما الحفلة تخلص يعتبر التصريح بتاعه انتهى.

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وتابع محمد عبد الله أن ما حدث في واقعة الاعتداء لا يحترم القواعد والقوانين، لذلك فإن النقابة ستنظر في الأمر مرة أخرى في نقطة منحهم تصريحا لإحياء حفلات اليوم الواحد، موضحًا: نحن في انتظار قرار النيابة وملناش علاقة بالواقعة، لكن النقيب سينظر في الأمر حول منح تصريح مرة أخرى أم إلغائه في حالة وجود حفلة أخرى له.

واستكمل محمد عبد الله حديثه قائلا : مش أي حد تبع النقابة، لأن فيه جدول أعضاء عاملين، دول الأولوية ليهم في الاهتمام وبتبقى مسوؤل وبتراعي العضو العامل والمنتسب، لكن زياد ظاظا معاه تصريح يومي وانتهى.

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