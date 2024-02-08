الحلق للرجالة ولازم نخاف من الجواز.. تصريحات مثيرة لشادي شامل

رد الفنان شادي شامل، في تصريحات تليفزيونية، على الانتقادات التي تعرض لها بسبب ارتدائه حلقا خلال الفترة الماضية.

وقال شادي شامل، في تصريحات تليفزيونية: “لما عملت سيرش اكتشفت إن الحلقان دي للرجالة مش للستات، السر في انتشار موضة الحلق، هي إنها طول عمرها موضة بره، ولما الناس بدأت تقرأ عرفت إن الحلق كان معمول للرجالة المحامين زمان”.



وأضاف شادي شامل: “ممكن الفنانين يعملوا بوتوكس، ولكن لو عملية التجميل هتخلي شكلك وحش متعملهاش، أما بالنسبة للحلق موضة بلبسه في العروض الخاصة، لكن في البيت بلبس جلابية عادي”.

وعن تجربة الزواج، قال شادي شامل: “دلوقتي لازم الناس تخاف من الجواز لأن نسب الطلاق عالية وكله بقى يتجوز ويطلق ويرمي عياله، وأنا ليا صحابي مبيحبوش يتجوزوا علشان بيشوفوا أصحابهم بيطلقوا كتير”.

وكان الفنان شادي شامل أعلن استعداده لعمل ديو جديد مع مطرب الراب مروان موسى من خلال صفحته على موقع الصور الشهير "إنستجرام".

ونشر شادي شامل صورة له مع مروان موسى، وأكد أنه يستعد لتقديم دويتو جديد قائلا: “بنفكر نقدم حاجة مختلفة فى المستقبل القريب”.