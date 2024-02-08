قبل عرضها تليفزيونيا.. تعرف على أحداث الحلقة 10 من «حدوتة منسية»

أذيعت الحلقة العاشرة من مسلسل “حدوتة منسية” من بطولة الفنانة سوسن بدر، قبل عرضها على شاشات التليفزيون بـ 24 ساعة.

وشهدت الحلقة العاشرة من مسلسل “حدوتة منسية” عددا من الأحداث، ومنها قيام محمد علي رزق بالزواج من العاملة في المنزل ضمن أحداث العمل لإتمام عملية تأجير الرحم منها.

بينما تعرضت ريم سامي إلى سرقة البيوتي سنتر الخاص بها، وقد دخلت في مشادة كلامية مع زوجها.

أبطال مسلسل حدوتة منسية

وتلعب سوسن بدر دور سعاد، بينما يجسد أحمد فهيم دور خيرت طاحون، ومحمد علي رزق دور دكتور عمر، وعبير صبري دور دهب زوجة الابن الأكبر، وهشام إسماعيل دور هاشم الابن الأكبر، ومحمود حجازي دور نوح، وطارق صبري، ونانسي صلاح، ومحمود حافظ، وحسن عبد الله، وأمير صلاح الدين، وريم سامي، وأحمد صيام، ودعاء حكم، ومحمد عزمى.

المسلسل من تأليف محمود حمدان، ومن إخراج محمد محيي الدين.

قصة مسلسل حدوتة منسية

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي عن قصة أرملة تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الاجتماعية مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبنائها والخيانة وتأجير الأرحام.