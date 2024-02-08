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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أحمد داش: أقدم شخصية شاب مكافح في مسلسل مسار إجباري بـ رمضان 2024

صدى البلد

يشارك الفنان أحمد داش في السباق الرمضاني 2024 بمسلسله مسار إجباري.

وكشف داش عن دوره في مسلسل مسار إجباري، معلقًا، أقدم دور شاب متطلع للمستقبل وبشوش.. ويفكر كيف يجلب الأموال لكي يعيش حياة مستقرة ويكافح بالدخول في مشاريع ولكن يتعرض لظروف حياتية صعبة تغير من واقعة البسيط.

وقد ظهر أحمد داش في الصور الأولى من مسلسله بشكل مختلف بالدقن الخفيف ويبدو أنه من عائلة متوسطة الحال. 

مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش، ويضم عدد كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: عصام عمر، صابرين، بسمة، ياسمينا العبد، مي الغيطي، رشدي الشامي وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج نادين خان.

يذكر أن أحدث اعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل جعفر العمدة الذي تصدر ترند محركات البحث منذ عرض حلقاته ومسلسل الصندوق وذلك بعد نجاح مسلسل مين قال؟ الذي عرض في رمضان ٢٠٢٢ ويعتبر فيلم أبو صدام أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

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وقد حصل النجم أحمد داش علي جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون The Nickelodeon Kids' Choice Awards والتي أقيمت فاعليتها في أبو ظبي في سبتمبر ٢٠٢٣

 

كما كان  لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل Moon Knight من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة "شباب بلد"، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.

أحمد داش هو فنان شاب، بدأ مشواره التمثيلي عام 2014 حيث قدم الشخصية الرئيسية في فيلم لا مؤاخذة، ليتدرج بعدها في عالم الدراما والسينما، تعاون مع هند صبري في مسلسل إمبراطورية مين، كما قدّم شخصية الأمير إبراهيم في سرايا عابدين، وفي عام 2016، تألق في مسلسل سقوط حر، كما شارك في بطولة أولى أفلامه السينمائية اشتباك، الذي شارك في مهرجان كان ومثّل مصر في مسابقة الأوسكار.

شارك أحمد داش في العديد من الأعمال الدرامية الناجحة مثل مسلسل سابع جار، الحرامي، كما نافس في مواسم رمضان الدرامية بمسلسلات طايع، البرنس، نسل الأغراب، والاختيار2، تميّز داش سينمائيًا بفيلمي كازابلانكا (2019) وأبو صدّام (2021) ونافس الأخير في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

وفي سياق آخر، شارك أحمد داش في الماراثون الرمضاني 2023 بمسلسل الصندوق، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، والمسلسل من بطولة هدى المفتي، علي قاسم، سماح أنور، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مصطفى صقر وإخراج مروان عبد المنعم.

الفنان احمد داش القاهرة السينمائي الدولي القاهرة السينمائي رمضان 2024 سابع جار سلسل جعفر العمدة

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