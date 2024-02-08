عرض خاص للموسم الثاني من مدرسة الروابي

استضاف الأردن العرض الحصري للموسم الثاني من مسلسل نتفليكس الشهير مدرسة الروابي للبنات، أحد أكثر مسلسلاتها العربية نجاحًا، في فندق فورسيزنز عمّان.

وأخذت هذه الاحتفالية الضيوف في رحلة عبر الذاكرة إلى أروقة المدارس ليعيشوا حياة الطلاب مرة أخرى.

وشارك في هذا الحدث أكثر من 200 شخص من بينهم مبدعوا العمل وكادر الممثلين من الموسمين الأول والثاني، والعديد من الشخصيات البارزة والمؤثرة ، إلى جانب ممثلي وسائل الإعلام من الأردن والمنطقة وفريق عمل نتفليكس.

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وشهدت السجادة الوردية حضور تيما الشوملي، مؤلفة ومخرجة العمل، وكادر الممثلين في الموسم الثاني بمن فيهم تارا عبود (سارة) وسارة يوسف (تسنيم) وتارا عطالله (نادين) وكيرا يغنم (هبة) وتاليا الأنصاري (شمس) ورنيم هيثم (فرح) وليث عبوة (علي) ومحمد نزار (عمر) وكرم شامي (جواد) وريم سعادة (مس عبير)، إلى جانب المؤلفين المشاركين شيرين كمال وإسلام الشوملي.

وتميّز الحفل بحضور عدد من نجوم الموسم الأول من المسلسل من بينهم جوانا عريضة و ركين سعد.

يتناول الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حكاية شابة مراهقة تكتسب شهرة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، لتجد نفسها عالقة في صراع يقودها في طريق لا تحمد عقباه، لتجرّ معها كلّ من حولها إلى مستنقع مظلم بينما تقوم إحدى زميلاتها في الصف بتوثيق كل ذلك من خلال عدسة كاميراتها.

يبدأ عرض الموسم الثاني من مدرسة الروابي للبنات حصرًا على نتفليكس في 190 دولة اعتبارًا من 15 فبراير.