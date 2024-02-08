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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هشام خرما يقدم موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني

صدى البلد

يعزف المؤلف الموسيقى هشام خرما موسيقى افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، والتي تنطلق في القاهرة في الفترة ما بين 15 وحتى 18 فبراير الحالي، بمشاركة 393 لاعبًا من 70 دولة مختلفة، وقد قام هشام خرما بتأليف موسيقى خصيصًا للعرض الافتتاحي للبطولة بجانب موسيقى تسليم الجوائز ودخول كبار الضيوف، وسيتم تقديمها في عرض حيّ لهشام خرما مع الأوركسترا الخاصة به خلال حفل الافتتاح.

يستعد الاتحاد المصري للجمباز برئاسة الدكتور ايهاب آمين لاستضافة هذا الحدث العالمي لرياضة الجمباز الفني في الصالة المغطاة بإستاد القاهرة الدولي، حيث تضم البطولة هذه المرة أكبر عدد يشارك في بطولات كاس العالم بالإضافة إلى الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والحكام وضيوف البطولة من الإتحاد الدولي للجمباز والاتحادات القارية.

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خرما بدأ مسيرته الاحترافية عام 2010، وعمل كمخرج إبداعي في مجال الإعلانات على جانب قيامه بالتأليف والتوزيع الموسيقى، وله العديد من المقطوعات الشهيرة إلى جانب الموسيقى التصويرية لمسلسل "سوتس بالعربي".  

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