تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

يحل اليوم ذكري ميلاد دلوعة الشاشة الفنانة شادية ، والتي تعد واحدة من أهم المغنيات و الممثلات في تاريخ السينما المصرية .

ولدت فاطمة أحمد كامل، الاسم الحقيقي للفنانة شادية، في 8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984، قدمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

استمرت مسيرة شادية الفنية ما يقارب من 37 عاماً، قدمت من خلالها ما يقارب من 110 فيلماً، من أبرزهم: شىء من الخوف، معبودة الجماهير، الزوجة رقم 13، مراتي مدير عام، نحن لا نزرع الشوك، الطريق، شباب امرأة، زقاق المدق، ارحم حبي، ليلة من عمري، اللص والكلاب، ميرامار، أنت حبيبي، نصف ساعة جواز، أغلى من حياتي، عفريت مراتي، كرامة زوجتي، أضواء المدينة ، واختتمت مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من انا»، عام 1984.

زيجات في حياة شادية :

تزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.

أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996 .

أعمال شادية الخيرية :

عرفت شادية أن الدكتور مصطفى محمود يبني مركزا طبيا عند مسجده بشارع بجامعة الدول العربية بالمهندسين، فتربعت بشقتها لبناء أول وحدة لاكتشاف مرض السرطان، وكانت قيمتها حينها حوالي 150 ألف جنيه، ما يعني أكثر من 10 ملايين جنيه حاليا، وسكنت مع والدتها فى شقة إيجار عند حديقة الحيوان بالجيزة.

إعتزال شادية :

وكشف الراحل سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين. وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.