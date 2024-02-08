عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

شادية
شادية

يحل اليوم ذكري ميلاد دلوعة الشاشة الفنانة شادية ، والتي تعد واحدة من أهم المغنيات و الممثلات في تاريخ السينما المصرية . 

ولدت فاطمة أحمد كامل، الاسم الحقيقي للفنانة شادية، في 8 فبراير عام 1931، في حي عابدين بالقاهرة، دخلت عالم الفن عام 1947، واستمرت مسيرتها الفنية حتى عام 1984، قدمت خلال مسيرتها أعمالاً بارزة تركت بصمة مؤثرة في عالم الفن.

استمرت مسيرة شادية الفنية ما يقارب من 37 عاماً، قدمت من خلالها ما يقارب من 110 فيلماً، من أبرزهم: شىء من الخوف، معبودة الجماهير، الزوجة رقم 13، مراتي مدير عام، نحن لا نزرع الشوك، الطريق، شباب امرأة، زقاق المدق، ارحم حبي، ليلة من عمري، اللص والكلاب، ميرامار، أنت حبيبي، نصف ساعة جواز، أغلى من حياتي، عفريت مراتي، كرامة زوجتي، أضواء المدينة ، واختتمت مسيرتها الفنية بفيلم «لا تسألني من انا»، عام 1984. 

الحلق للرجالة ولازم نخاف من الجواز.. تصريحات مثيرة لشادي شامل

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

زيجات في حياة شادية :  

 

تزوجت في بداية حياتها من مهندس يدعى عزيز فتحي، وحدث الانفصال بعد عام واحد بسبب رفضه عملها في مجال التمثيل.

وكانت الزيجة الثانية من الفنان الكبير عماد حمدي، ووقف فارق العمر حاجزا بينهما، وقتها كانت نجمة وتتهافت عليها شركات الإنتاج، فطلب منها عماد حمدي الاعتزال والتفرغ لرعاية شؤونه، وعندما رفضت دبت الخلافات ووقع الطلاق بعد 3 سنوات.

أما الرجل الثالث في حياة شادية هو الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، وفشلت العلاقة أيضا وحدث الانفصال في عام 1996 . 

أعمال شادية الخيرية : 

 

عرفت شادية أن الدكتور مصطفى محمود يبني مركزا طبيا عند مسجده بشارع بجامعة الدول العربية بالمهندسين، فتربعت بشقتها لبناء أول وحدة لاكتشاف مرض السرطان، وكانت قيمتها حينها حوالي 150 ألف جنيه، ما يعني أكثر من 10 ملايين جنيه حاليا، وسكنت مع والدتها فى شقة إيجار عند حديقة الحيوان بالجيزة.

إعتزال شادية : 

 

وكشف الراحل  سمير صبري إن شادية تأثرت جدا بوفاة شقيقها طاهر وكانت تعتبره ابنها لأنها حملت أكثر من مرة وسقط الجنين. وأضاف صبري خلال حلوله ضيفا ببرنامج واحد من الناس علي الحياة، أن الأطباء أخبروها أنها مصابة بسرطان الثدى وكانت على وشك استئصاله وذهبت لأمريكا والأطباء هناك قالوا لها إنها ليست مصابة بسرطان في الثدى، وفي هذه الفترة تقربت شادية لله سبحانه وتعالى وقررت الاعتزال.

 

 

شادية الدكتور مصطفى محمود الراحل صلاح ذو الفقار الفنان الراحل صلاح ذو الفقار دلوعة الشاشة معبودة الجماهير مصطفى محمود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

أقل جرام بـ2467 جنيها.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

رد فعل حاسم وسريع من مدير الكرة السابق بالأهلي على مفاوضات فيوتشر معه

ماذا قال حسن شحاتة عن تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا للمنتخب؟.. مفاجأة

لو خايفين على مصلحتكم توقفوا..ناقد رياضي يوجه رسالة لـ حسام وإبراهيم حسن

تصل لـ12 ألف جنيه.. ما هو جدول المرتبات والمعاشات بعد الزيادة الجديدة؟

شوبير يكشف عن تطور جديد في أزمة غرامة كهربا

انتهاء إجازة نصف العام اليوم.. وقرار عاجل لسد عجز المُعلمين بالمدارس بالترم الثاني

ترشيحاتنا

عاجل.. الطائرات الأمريكية والبريطانية تشن غارتين على أهداف حوثية في اليمن

قرار قضائي عاجل بشأن نقل مقر محكمة حلوان لـ 15 مايو

كهربا يثير الجدل برسالة عبر انستجرام

انفراد| شقيقة أحد المتهمين بقضية رشوة التموين تكشف تفاصيل سقوطه.. فيديو

شرف كبير .. أيمن دجيش: حكم مصري في نهائي أمم أفريقيا |فيديو

تقليد جديد.. سامح شكري يفتتح التوقيع على كتاب كبار الزوّار بالخارجية القبرصية|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تبرعت بشقتها وسكنت في إيجار.. أسرار في حياة دلوعة الشاشة شادية

بحضور رئيس الأركان| كفاءة تنفيذ الرماية بالذخيرة الحية لرجال الصاعقة بأحد الميادين المطورة

نشرة المرأة و الصحة| سعر فستان ياسمين صبري يثير ضجة.. رجوة زوجة ولي العهد الأردني تخطف الأنظار

زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

علامة في اللسان تكشف حدوث جلطة.. تعرف عليها |فيديوجراف

ثالث عربي في محكمة العدل الدولية.. من هو سلام نواف؟

مصري وأمريكي وسويسري ينجحون في فك شفرة بردية بالذكاء الاصطناعي

بعد تعرضها لحادث كبير.. لورا عماد طليقة شريف منير تخضع للعلاج الطبيعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: صورة إسرائيل الآن

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: أميركا الباحثة عن جذور

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: ظهرَ المسيح الدجال

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: درويش الإسكندرية

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: حورية رواية بدون فلاتر - قراءة نقدية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: واشنطن.. وسياسية خلط الأوراق في الشرق الأوسط

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حلاوة البدايات وآلام النهايات

أحمد حسام عوض يكتب: تغيير الفكر في الاستثمار الرياضي.. دوري الهواة بأوروبا نموذجا

اﻟﻤﺰﻳﺪ