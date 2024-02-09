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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط أسلاك كهربائية مقلدة بعلامات تجارية مزيفة بشرم الشيخ

الاسلاك الكهربائية
الاسلاك الكهربائية مجهولة المصدر

ضبطت مديرية تموين جنوب سيناء أكبر عملية تقليد علامات تجارية للأسلاك الكهربائية بجنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ .

وشنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء بالاشتراك مع مباحث التموين حملة على مدينة شرم الشيخ لضبط المخالفين وتقليد العلامات التجارية.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لمنع الغش التجاري والتدليس.

 

ضبط مخزن بدون ترخيص يقلد العلامات التجارية المشهورة

وبناء على تلك التعليمات وجه المهندس إبراهيم الحارون وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء بشن بحملة مكبرة على مدينة شرم الشيخ ونجحت أجهزة مديرية التموين وفرع حماية المستهلك ومباحث التموين  بجنوب سيناء في ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بعملية تقليد علامات تجارية من أسلاك كهربائية مختلفة الأشكال والأحجام.

ضبط 159 ألف متر من الأسلاك  وتمكنت الحملة من ضبط والتحفظ على 159100 متر سلك وتم اتخاذ اللازم قانونا نحو إدارة منشأة بدون ترخيص وتقليد علامات تجارية.

وتم تحرير محضر بالمضبوطات وإخطار النيابة العامة لاتخاذ اللازم قانونا.

وتواصل مديرية التموين والتجارة الخارجية بالاشتراك مع حماية المستهلك ومباحث التموين حملاتها لضبط الاسواق   بجنوب سيناء والتأكد من توافر السلع قبل شهر رمضان وعدم حجبها عن المواطنين.

اسلاك كهربائية مقلدة ماركات

IMG-20240209-WA0054
IMG-20240209-WA0054
IMG-20240209-WA0059
IMG-20240209-WA0059
جنوب سيناء ضبط أسلاك كهربائية مجهولة المصدر شرم الشيخ

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