بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

قال مركز معلومات الوزراء، بالعدد 4 من تقرير مقتطفات تنموية، الذي كشف تفاصيل الجنيه الرقمي بديل الجنيه الورقي، إن الدولة تعمل على زيادة عدد المحافظ المالية الرقمية، لتصل إلى مستوى 80 مليون محفظة رقمية بحلول عام 2030.

طرح الجنية الالكتروني بدلا من الورقي في بمصر

أكد مركز معلومات الوزراء ان هذه المبادرة تتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الشمول المالي الرقمي، وتوسيع نطاق اعتماد الخدمات المالية الرقمية في جميع أنحاء البلاد، مضيفا: سيكون الجنيه الرقمي بمثابة النظير الإلكتروني للجنيه الورقي التقليدي، وسيتم التعامل به من خلال أنظمة الدفع الإلكترونية، وتؤكد هذه الخطوة التزام الحكومة بتبني التحول الرقمي، وتقليل الاعتماد على المعاملات بالعملة الورقية.

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