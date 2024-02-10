أشعلت السوشيال ميديا.. طبيبة فلسطينية تتحدى قناصة الاحتلال لتنقذ حياة جريح| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطبيبة فلسطينية تتحدى قناصة قوات الاحتلال الإسرائيلي، لتُنقذ شخص جريح من شوارع غزة، وتقوم بإسعافه على الفور، في محاولة لإنقاذ حياته، الأمر الذي أثار إعجاب الجميع، مشيدين بشجاعتها وفدائيتها…

طبيبة تتحدى قوات الاحتلال

تمكنت قوات الاحتلال من محاصرة شخص جريح، في التوقيت الذي لا تستطيع الطواقم الطبية الحركة فيه بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال الإسرائيلي، حيث تقوم قوات العدو بإطلاق النيران عليهم على الفور.

في الوقت الذي تهدد فيه قوات الاحتلال حياة 300 كادر صحي، و 450 مريضًا وجريحًا و 10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي، قامت طبيبة فلسطينية بتحدي قناصة الاحتلال التي تُحاصر مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وتحركت بسرعة كبيرة بين المباني لتتمكن من إنقاذ حياة جريح حاصرته قوات الاحتلال.

أظهر الفيديو الذي تداوله مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن الرجل المُصاب كان في حالة حرجة، ومن الضروري إسعافه على الفور، وهو الأمر الذي شجع الطبيبة أميرة العسولي، وخاطرت بحياتها لإنقاذ حياته.

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محاصرة مجمع ناصر الطبي

يستمر حصار قوات الاحتلال الاسرائيلي المشدد لـ محيط مجمع ناصر الطبي في خان يونس، جنوب قطاع غزة، لليوم الـ 20 ليستشهد فلسطينيان، صباح أمس السبت، ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية، فإن الطواقم الطبية لا تستطيع الحركة بين مباني المجمع بسبب قناصة الاحتلال، مؤكدة على ان حياة 300 كادر صحي و 450 مريضًا وجريحًا و 10 آلاف نازح داخل مجمع ناصر الطبي مهددة.

واعتلت قناصة جيش الاحتلال منازل بمحيط المجمع، ويطلقون النار على باحاته، حيث يعاني المجمع من النقص الحاد في الطعام والشراب.