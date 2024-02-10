مليار جنيه في شهرين| كيف خططت «سلمى» لأكبر عملية نصب على فيسبوك؟

في الآونة الأخيرة، اتجه الكثيرون من الشباب والمواطنين نحو مجال التجارة الإلكترونية بهدف تحقيق أرباح، ولكن مع تزايد هذا الاهتمام، بدأت حالات الاحتيال والتلاعب بالزيادة. قامت بلوجر شهيرة تُدعى سلمى الغزولي بتبني سيناريو جديد للخداع، حيث نجحت في الحصول على مليار جنيه في غضون شهرين فقط.

تمكنت سلمى الغزولي من خداع نحو 2000 سيدة عبر التجارة الإلكترونية، حيث استخدمت منصة التواصل الاجتماعي « فيسبوك» لإطلاق صفحة بعنوان «عالموضة»، متخصصة في ملابس وإكسسوارات النساء، استطاعت من خلالها جذب الآلاف من تجار الملابس والسيدات المهتمات بالعمل الإلكتروني…

بداية سلمى الغزولي رحلتها في التجارة الإلكترونية

بدأت البلوجر سلمى الغزولي رحلتها من التجارة الإلكترونية عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال تدشين صفحة عبر موقع «فيسبوك» باسم «عالموضة»، لتجارة الملابس والإكسسوارات النسائية.

تمكنت سلمى الغزولي من خلال مجال عمل صفحتها على منصة التواصل الاجتماعي، باستقطاب الآلاف من تجار الملابس والسيدات اللاتي يردن العمل في مجال الملابس عبر الإنترنت « أونلاين».

عملية النصب الاكبر على فيسبوك

تمكنت سلمى الغزولي من استقطاب الآلاف من تجار الملابس والسيدات الراغبات في العمل بمجال الملابس عبر الإنترنت «أونلاين»، ومن هنا اكتسبت شهرتها ومصداقياتها أمام الجميع، حيث قامت باستهداف الانفلونسرز والمشاهير للإعلان عن صفحتها ونشاطها.

بالفعل اكتسبت سلمى الغزولي مصداقية وشعبية واسعة، وعندما صدر قرار وقف التعامل بالفيزا الإلكتروني في عمليات الدفع والشراء عبر الإنترنت، استغلت الأمر وبدأت في تنفيذ مخططها بالاستيلاء على أموال ضحاياها.

عرضت سلمى الغزولي على عملائها فكرة الكوبونات والتي تمكنهم من شراء الملابس من متجر « شي إن» الشهير، مع الحصول على تخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 15 و19 ألف جنيه.

وقدّمت سلمى الغزولي الكوبونات بأسعار مخفضة، الأمر الذي ساعد على جذب الكثير من الضحايا، حيث قام البعض بشراء 100 كوبون، وآخرون اشتروا 50 كوبوناً فأقل، حتى بلغ عدد ضحاياها 2000 سيدة، تمكنت من جمع مليار جنيه منهم.

هروب سلمى الغزولي

بمجرد شراء كوبونات التخفيض التي أطلقتها سلمى الغزولي، انتظر أصحاب الكوبونات من البلوجر استلام الطلبات التي قاموا بحجزها، إلا أنه كان هناك تأخير واضح منها بحجة وجود الكثير من الطلبات، إلا أنها قامت بإغلاق صفحتها عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأغلقت تليفونها الخاص وهربت بالأموال.

بدأت عمليات البحث عن سلمى الغزولي، إلا أن الضحايا لم يتمكنوا من العثور عليها في أي مكان، فقاموا بتحرير بلاغات في مركز شرطة أشمون.

القبض على سلمى الغزولي وشقيقها

تمكنت الجهات المعنية من إلقاء القبض على سلمى الغزولي وشقيقها في أحد الكمائن في مدينة نصر بالقاهرة، وتم ترحيلها وشقيقها إلى مركز أشمون وبدء التحقيقات معها.