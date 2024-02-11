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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ البحيرة تتفقد مدارس المحمودية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بجولة تفقدية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بعدد من المدارس بمركز المحمودية بحضور يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة و على زيد رئيس مركز ومدينة المحمودية.

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وتفقدت مدارس السلام الابتدائية المشتركة والمحمودية الجديدة المشتركة والمحمودية الإعدادية بنات ) وتابعت انتظام سير الدراسة وانتظام الحصص بالفصول والمعامل والمكتبة وغرف الحاسب الآلي وفناء المدرسة ونظافة دورات المياة.

نائب محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية
نائب محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية
نائب محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية
نائب محافظ البحيرة تتفقد سير العملية التعليمية

كما قامت بزيارة مدرسة المحمودية الثانوية بنين ووجهت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لعدم إلتزام الطلاب بالحضور.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أنه تم خلال الفترة الماضية وخلال أجازة نصف العام الدراسي تكثيف الحملات للتأكد من جاهزية واستعداد المدارس من خلال مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمرور الدوري على المدارس والتأكد من استعداداها وإنتهاء جميع أعمال الصيانة والإصلاحات بالمدارس من نوافذ ودورات مياة وكهرباء وأسوار وبوابات وكذا إزالة أي اشغالات بجوار المدارس ومراجعة أسلاك وأعمدة الإنارة، مع التأكيد على تواجد الزائرات الصحيات بالمدارس.

كما وجهت بالمتابعة الدورية والمستمرة على جميع  المدارس وتوفير كافة سبل الراحة للطلبة والطالبات خلال يومهم الدراسي، وتذليل جميع العقبات التي قد تعترضهم ومتابعة إلتزام حضور الطلبة والتلاميذ وهيئة التدريس.

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