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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مزارع في مشاجرة بسبب أسبقية ري الأراضي بالبحيرة

مصرع مزارع بالبحيرة
مصرع مزارع بالبحيرة

لقي مزارع مصرعه جراء وقوع مشاجرة بسبب أسبقية ري الأراضي الزراعية بقرية ابو الشقاف مركز حوش عيسي بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة حوش عيسي ، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الواقعة.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز حوش عيسي ، يفيد بوقوع مشاجرة بقرية أبو الشقاف التابعة لذات المركز، مما نتج عنها مصرع شخص ، وتم نقله إلى مستشفى حوش عيسي العام .

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث قسم شرطة حوش عيسي ، إلى مكان الواقعة وتبين وقوع مشاجرة بسبب خلافات على أسبقية ري الأراضي الزراعية فيما بينهم مما تبين مصرع “ فتحي عبد السميع غازي 45 سنه ” و تم نقلة لمشرحة حوش عيسي .

البحيرة أراضي الزراعية مصرع مزارع مستشفى حوش عيسى مديرية امن البحيرة محافظة البحيرة

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