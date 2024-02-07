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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

7 ضحايا.. الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

حادث تصادم بين 3
حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

حصل موقع "صدي البلد" على الصور الأولية للحادث  الذي أسفر عنه مصرع شخص و إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بمحافظة البحيرة.

 وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة 
حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة
حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة
حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

و قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية أمام قرية دسونس اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

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مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق البحيرة الزراعي

وأسفر الحادث عن إصابة:- ا.ع، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، ا.ر، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، ي.ا، 15 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس، ر.خ، 43 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ي.ر، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.ا، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي ع.و، 16 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية تصادم 3 سيارات حادث تصادم بين سيارتين وقوع حادث تصادم مستشفى أبو حمص مديرية امن البحيرة تصادم بين 3 سيارات إصابة 6 أشخاص

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