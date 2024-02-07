7 ضحايا.. الصور الأولى لحادث تصادم 3 سيارات بالبحيرة

حصل موقع "صدي البلد" على الصور الأولية للحادث الذي أسفر عنه مصرع شخص و إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية بمحافظة البحيرة.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

حادث تصادم بين 3 سيارات بمحافظة البحيرة

و قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية أمام قرية دسونس اتجاه الإسكندرية، مما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة:- ا.ع، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، ا.ر، 17 عاما، كدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، ي.ا، 15 عاما، جرح قطعي بفروة الرأس، ر.خ، 43 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ي.ر، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.ا، 16 عاما، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي ع.و، 16 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.