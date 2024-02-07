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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع وإصابة 7 أشخاص في حادث تصادم 3 سيارات بطريق البحيرة الزراعي

حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم بالبحيرة

لقي شخص مصرعه في الحال، بينما أصيب 6 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حادث تصادم بين 3 سيارات بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة.

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وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، والمصابين لمستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي وسيارة نقل بالطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية أمام قرية دسونس اتجاه الإسكندرية، ما نتج عنه مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

وأسفر الحادث عن إصابة “ا. ع”، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بالجمجمة، و"ا. ر"، 17 عاما، بكدمات متفرقة بالجسم، واشتباه كسر بالقدم اليمنى، و"ي. ا"، 15 عاما، بجرح قطعي بفروة الرأس، و"ر. خ"، 43 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ي. ر"، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"ا. ا"، 16 عاما، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

بينما توفي “ع. و”، 16 عاما، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حمص المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

حرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

البحيرة إصابة 7 أشخاص الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة تصادم 3 سيارات لقى شخص مصرعه مديرية امن البحيرة مستشفى كفر الدوار العام

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