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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادات خاصة في البحيرة لإقامة معارض "أهلا رمضان"

السكرتير المساعد
السكرتير المساعد بالبحيرة

عقد كامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بشأن الاستعداد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بمراكز ومدن المحافظة، بحضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات التموين والتجارة الداخلية والطب البيطري بالبحيرة ونواب رؤساء الوحدات المحلية وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

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يأتي ذلك فى إطار خطة الدولة لاستقبال شهر رمضان المعظم وجهود المحافظة فى فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة ضمن مبادرة "أهلا رمضان" للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل علي ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار، وبناءً علي توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة.

واستعرض السكرتير العام المساعد توجيهات الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، بالاستعداد لإقامة معارض "أهلا رمضان" بكافة مراكز ومدن المحافظة؛ وذلك لتوفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع تكليف الوحدات المحلية بتجهيز المعارض وفتحها أمام جمهور المواطنين ابتداءً من الأول من مارس المقبل، وكذا التنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لتوفير السلع الأساسية بالمعارض، والتوسع فى إقامة المعارض بالقري والمناطق النائية وإعادة فتح المنافذ المغلقة بالوحدات المحلية، بالإضافة إلي التنسيق مع مديرية الطب البيطري لتوفير اللحوم بالمعارض.

وتم تكليف مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وهيئة سلامة الغذاء والطب البيطري ومباحث التموين بتكثيف عمل الحملات التموينية على المعارض والمرور الدوري على المخابز مع تواجد مفتش تموين بكل معرض مقام لضمان الالتزام بالأسعار وجودة المنتجات والسلع المعروضة.

البحيرة استقبال شهر رمضان اهلا رمضان السكرتير العام المساعد الدكتورة نهال بلبع الحملات التموينية مديريات التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان نائب محافظ البحيرة

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