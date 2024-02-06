البحيرة .. إزالة أقفاص سمكية مخالفة على حرم النيل

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأى شكل من التعديات خاصة الواقعة علي المجاري المائية ونهر النيل، بالإضافة إلى تطهير مآخذ محطات مياه الشرب للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والحفاظ على البيئة البحرية ومياه النيل من التلوث.

هذا وقد قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة علي زيد بتنفيذ ١٠٨ قرار إزالة على مساحة ٧٥٣٢ م٢ عبارة عن أقفاص سمكية ولاية هندسة حماية النيل وذلك ضمن الموجه ٢٢ لإزالة التعديات.

وشددت نائب محافظ البحيرة بالمرور الدوري المستمر لرصد أي مخالفات أو تعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف، والعمل على إزالتها في المهد حفاظا علي حق الدولة والشعب ولردع المخالفين.