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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين البحيرة تضبط مركز تعبئة سكر يتلاعب في أسعار 3.5 طن

تموين البحيرة
تموين البحيرة

شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها  للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

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واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة مجدي الخضر مدير المديرية، وتحت إشراف محمد عبد العال وكيل المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة.

و قامت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة مفتاح عبد اللطيف، بتنفيذ حملة تموينية بمركز إدكو، أسفرت عن ضبط مركز تعبئة سكر لقيامه بتعبئتة وحيازته بقصد العرض للبيع على جمهور المستهلكين، حيث يحوز كميات تقدر بـ 3500 كجم من السكر بعد طمس سعر البيع للمستلهك على العبوات بقصد التربح غير المشروع، حيث تم التحفظ علي المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

البحيرة التموين والتجارة الداخلية الدكتورة نهال بلبع تكثيف الحملات التموينية مديرية التموين

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