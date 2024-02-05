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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع سيدة وإصابة 19 شخصًا في حادث انقلاب سيارة بالبحيرة

حادث بالبحيرة
حادث بالبحيرة

لقيت سيدة في العقد الخامس من العمر مصرعها في الحال، اليوم الإثنين، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، وأصيب 19 آخرون، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

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تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز وادي النطرون، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية، بعد نزلة الإقليمي اتجاه الضبعة، بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه مصرع سيدة وإصابة 19 شخصا آخرين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كل من:- س.ح، 30 عاما، ا.م، 16 عاما، ع.ت، 30 عاما، م.ع، 37 عاما، ه.ا، 38 عاما، م.ع، 13 عاما، م.رض، 18 عاما، ع.ي، 32 عاما،م.و، 12 عاما، س.و، 15 عاما، ز.ا، 11 عاما، م.ا، 35 عاما، ي.ا، 27 عاما، ا.ح، 9 سنوات، ش.م، 35 عاما، م.ال، 14 عاما، م.ش، 14 عاما، ا.م، 18 عاما، م.ا، 18 عاما، وجميعهم مقيمون مركز أشمون في محافظة المنوفية، ومصابين بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم.

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